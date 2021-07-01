Рязанца задержали с подозрительным веществом на окраине города. Об этом
В ходе патрулирования территории на окраине Рязани сотрудники полиции с кинологом и служебно-розыскной собакой заметили мужчину, который выходил из лесопосадки. При виде полицейских рязанец начал заметно нервничать. Собака, натренированная на поиск запрещенных веществ, обнюхала рюкзак мужчины и подала знак, что внутри может находится наркотик.
Внутри рюкзака сотрудники обнаружили сверток с белым кристаллическим веществом. 34-летнего жителя Рязани задержали, на место были вызваны сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.
Оказалось, что ранее мужчину уже задерживали по подозрению в хищении велосипедов.
Вещество изъяли и отправили на экспертизу.