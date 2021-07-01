Рязанца задержали с подозрительным веществом на окраине города

Оказалось, что ранее мужчину уже задерживали по подозрению в хищении велосипедов. Вещество изъяли и отправили на экспертизу.

Рязанца задержали с подозрительным веществом на окраине города. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе патрулирования территории на окраине Рязани сотрудники полиции с кинологом и служебно-розыскной собакой заметили мужчину, который выходил из лесопосадки. При виде полицейских рязанец начал заметно нервничать. Собака, натренированная на поиск запрещенных веществ, обнюхала рюкзак мужчины и подала знак, что внутри может находится наркотик.

Внутри рюкзака сотрудники обнаружили сверток с белым кристаллическим веществом. 34-летнего жителя Рязани задержали, на место были вызваны сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Оказалось, что ранее мужчину уже задерживали по подозрению в хищении велосипедов.

Вещество изъяли и отправили на экспертизу.