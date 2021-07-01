Рязанца осудят за поджог сожительницы

Женщина получила 35% поражения поверхности тела. Подробности приводит региональная прокуратура.

Рязанца осудят за поджог сожительницы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в доме по улице Октябрьский городок. Установлено, что в августе 2020 года в состоянии алкогольного опьянения 37-летний рязанец находился в своей квартире вместе с 40-летней сожительницей. Между людьми возникла ссора на почве ревности, в результате чего обвиняемый вылил легковоспламеняющуюся жидкость для розжига на потерпевшую и поджег ее.

Женщина получила ожоги третьей степени площадью поражения 35% поверхности тела. Однако, несмотря на это, пострадавшая не стала обращаться в медучреждение — она самостоятельно лечилась в домашних условиях.

Из-за отсутствия надлежащего медухода, состояние рязанки ухудшилось и в марте 2021 года она от полученных ожогов умерла.

Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Дело направлено в суд.