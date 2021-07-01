Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Преступники подменяют страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг. Ранее эта технология считалась одной из наиболее защищенных при оплате покупок онлайн.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Об этом пишет РИА Новости.

Международная компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB рассказала, что преступники подменяют страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг. Ранее эта технология считалась одной из наиболее защищенных при оплате покупок онлайн.

По данным экспертов, за первую половину 2021 года данный способ обмана нанес ущерба на 400 миллионов рублей.

Пострадавшими от этой схемы становятся не только покупатели и клиенты организаций, но и банк, одобривший транзакцию, и магазин, сайт которого подделали мошенники, и платежные системы.

Руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павел Крылов дал несколько советов, как не стать жертвой киберпреступников и не потерять деньги: