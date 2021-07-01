\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
19°
Птн, 02
19°
Сбт, 03
21°
ЦБ USD 72.72 0.35 01/07
ЦБ EUR 86.51 0.31 01/07
Нал. USD 72.75 / 73.45 09:11
Нал. EUR 86.40 / 86.95 08:20
Новости
Публикации
Рязанские бизнесмены рассказали об отношении к обязательной вакцинации...
В Рязанской области распоряжения о принудительной вакци...
Вчера 11:54
3 291
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
3 405
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
4 986
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
9 908
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Преступники подменяют страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг. Ранее эта технология считалась одной из наиболее защищенных при оплате покупок онлайн.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Об этом пишет РИА Новости.

Международная компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB рассказала, что преступники подменяют страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг. Ранее эта технология считалась одной из наиболее защищенных при оплате покупок онлайн.

По данным экспертов, за первую половину 2021 года данный способ обмана нанес ущерба на 400 миллионов рублей.

Пострадавшими от этой схемы становятся не только покупатели и клиенты организаций, но и банк, одобривший транзакцию, и магазин, сайт которого подделали мошенники, и платежные системы.

Руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павел Крылов дал несколько советов, как не стать жертвой киберпреступников и не потерять деньги:

  • необходимо обращать внимание на источник платежа в СМС-сообщении от банка с кодом подтверждения транзакции;
  • если в сообщении указаны слова Card2Card или P2P, а платеж был инициирован не с указанных ресурсов, не нужно вводить полученный код для подтверждения платежа.