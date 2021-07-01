Росреестр запустил новый онлайн-сервис для участников жилищного строительства

Сервис «Земля для стройки» планируют запустить во всех субъектах Российской Федерации. Этот проект Росреестр реализует во исполнение поручений президента Путина.

Сервис «Земля для стройки» планируют запустить во всех субъектах Российской Федерации. Этот проект Росреестр реализует во исполнение поручений президента Путина. Новая услуга создается на платформе публичной кадастровой карты Росреестра, сообщили РЗН. инфо в Кадастровой палате Рязанской области. С помощью карты в режиме онлайн любой желающий (инвестор, застройщик или гражданин) может выбрать понравившийся участок и проверить его на пригодность для жилищного строительства.

В течение прошедшего года губернаторами регионов и органами исполнительной власти совместно с Росреестром проводилась масштабная работа по выявлению земель, пригодных под жилищное строительство.

В Рязанской области был выявлен 21 такой участок на общей площади 135,7 гектаров в девяти муниципальных районах. При этом 13 земельных участков и территорий можно использовать под строительство многоквартирных домов на площади 47,9 га. Остальные 8 земельных участков и территорий могут быть вовлечены под индивидуальное жилищное строительство на площади 87,8 гектаров.

Чтобы определить пригодность и особенности участка на публичной кадастровой карте необходимо выбрать слой «Жилищное строительство», далее ввести в поисковую строку: номер региона, поставить двоеточие и звездочку.

Когда поиск завершится, система покажет на карте, какие участки в регионе свободны, а также отразит площадь, адрес объектов, категорию земель, форму собственности и наличие инженерных сетей.

Как пояснили РЗН. инфо в региональной кадастровой палате, сервис «Земля для стройки» был разработан для наибольшего вовлечения в оборот неиспользуемой государственной и муниципальной земли и развития жилищного строительства.