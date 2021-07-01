Песков заявил о необходимости жестких мер при вспышке коронавируса в России

Об этом пресс-секретарь президента заявил в интервью «Первому каналу». Он уточнил, что жизнь и здоровье россиян сейчас находятся в абсолютном приоритете.

Песков заявил о необходимости жестких мер при вспышке коронавируса в России. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу» заявил, что очередная вспышка коронавируса в Москве и в России в целом диктует необходимость принятия жестких мер. Он уточнил, что жизнь и здоровье россиян сейчас находятся в абсолютном приоритете.

За последние сутки в России зафиксировали 23 543 новых случаев заражения, это максимальное значение с 17 января. Число летальных исходов возросло за сутки на 672, это новый максимум с начала пандемии.