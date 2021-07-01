На окраине Рязани водитель иномарки плюнул на соседний автомобиль

Инцидент произошел в среду, 30 июня, на перекрестке Ряжского шоссе и Южной окружной дороги.

На окраине Рязани водитель иномарки плюнул на соседний автомобиль. Соответствующие кадры опубликовали в четверг, 1 июня, пользователи социальной сети.

Инцидент произошел накануне на перекрестке Ряжского шоссе и Южной окружной дороги. На кадрах видно, как водитель, нарушая правила, вклинивается в полосу и, поворачивая налево, плюет в сторону попутного автомобиля.

«Поворот налево со стороны Строителя только с крайнего левого ряда. Первая машина нарушила и поворачивает налево. Вторая („плевун“) выезжает и подрезает большегруз, создавая аварийную ситуацию. Чуть не врезался в меня, подрезал грузовик, испугался еще и моего гудка, и вот реакция мужика», — говорится в посте.

По словам автора поста, написано заявление в ГИБДД.