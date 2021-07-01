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Мэр Рязани проверила состояние квартир для детей-сирот
Глава горадминистрации осмотрела две квартиры — на Московском шоссе и в поселке Мехзавода — на наличие недочетов.

Елена Сорокина осмотрела квартиры, предназначенные для детей-сирот. Об этом в четверг, 1 июля, она сообщила на личной странице в соцсети.

Глава горадминистрации осмотрела две квартиры — на Московском шоссе и в поселке Мехзавода — на наличие недочетов. В помещении в областном центре таковые имелись — обои с пятнами подрядчику предстоит передать, а после — необходимо провести генуборку. К квартире на Мехзавода замечаний не было.

«В соответствии с условиями контрактов в квартирах, которые мы приобретаем для детей-сирот, проведен капитальный и косметический ремонт, они расположены в микрорайонах с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности находятся школы, детские сады, остановки общественного транспорта», — отметила мэр.

По ее словам, в этом году Рязань закупит 68 квартир. На сегодняшний день уже заключено 55 муниципальных контрактов, еще три находятся на стадии оформления. Также размещены десять извещений о проведении электронных аукционов.