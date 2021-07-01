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Директор пронского предприятия задолжал своим сотрудникам более 1 миллиона рублей
Без зарплаты остались 34 работника. Подробности инцидента приводит региональный следком.

Директор пронского предприятия задолжал своим сотрудникам более 1 миллиона рублей. Об этом в четверг, 1 июля, сообщает региональный следком.

Установлено, что в период с 1 января по 16 марта 2021 года директор пронского предприятия не выплачивал своим 34 работникам зарплату. При этом он располагал финансовыми ресурсами и реальной возможностью для погашения долга.

Во время следствия подозреваемый полностью погасил имеющуюся задолженность. Кроме того, он также выплатил компенсацию за просроченные выплаты.

В связи с этим уголовное производство в отношении главы предприятия прекращено.