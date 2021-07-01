Девять домов в центре Рязани останутся без холодной воды

Воду отключат в четверг, 1 июля, с 09:00 до 14:00. Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

Девять домов в центре Рязани останутся без холодной воды. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В четверг, 1 июля, с 09:00 до 14:00 в центре Рязани отключат холодную воду по следующим адресам:

улица Право-Лыбедская, дома №№ 35 корпус 1, 35 корпус 2, 26/53;

улица Радищева, дома №№ 28, 30, 38, 42;

улица Ленина, дома №№ 35-а, 41-а.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.