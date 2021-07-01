Девять домов в центре Рязани останутся без холодной воды
Воду отключат в четверг, 1 июля, с 09:00 до 14:00. Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.
Девять домов в центре Рязани останутся без холодной воды. Об этом
В четверг, 1 июля, с 09:00 до 14:00 в центре Рязани отключат холодную воду по следующим адресам:
- улица Право-Лыбедская, дома №№ 35 корпус 1, 35 корпус 2, 26/53;
- улица Радищева, дома №№ 28, 30, 38, 42;
- улица Ленина, дома №№ 35-а, 41-а.
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.