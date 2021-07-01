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А что в кино? «Бегущая в лабиринте», «Судная ночь навсегда» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Французский фантастический триллер «Бегущая в лабиринте» не имеет ничего общего со знаменитой франшизой по произведениям Джеймса Дэшнера, а представляет собой самостоятельную картину, где героиня вместе с другими «счастливчиками» участвует в смертельно опасной игре.

Серия фильмов «Судная ночь» получила свое продолжение — возможно последнее в своей истории. Фильм «Судная ночь навсегда» рассказывает о новых событиях, произошедших в тот момент, когда, казалось бы, дикость прошлого ушла навсегда.

Фантастическая мелодрама «Кензели» режиссера Федора Петрухина с Александром Домогаровым в главной роли — российская премьера недели.

Юные зрители смогут увидеть веселые приключения в мультфильме «Огрики».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».