За сутки три рязанца умерли от коронавируса

Об этом в среду, 9 июня, сообщили в региональном оперштабе.

За сутки три рязанца умерли от коронавируса. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в региональном оперштабе.

Всего с начала пандемии выявлено 29 711 случаев заражения коронавирусом, за сутки — 49 новых случаев. Выздоровели за сутки 46 человек, всего — 28 200 человек. Всего с начала пандемии умерли 552 рязанца.

В России за сутки заболели 10 407 человек, всего число заболевших с начала пандемии достигло 5 156 250. Выздоровели 9 814 человека, всего — 4 761 899. Число умерших за сутки составило 399 человек, всего от COVID-19 умерли 124 895 человек.