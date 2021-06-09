В Горроще мужчина выпал из девятиэтажки
В среду, 9 июня, из четвертого этажа дома №12 на улице Березовой выпал 40-летний мужчина. Он оказался местным жителем. Его госпитализировали с травмами. Полиция уточняет обстоятельства произошедшего.
В Горроще мужчина выпал из девятиэтажки. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В среду, 9 июня, из четвертого этажа дома №12 на улице Березовой выпал 40-летний мужчина. Он оказался местным жителем.
Его госпитализировали с травмами. Полиция уточняет обстоятельства произошедшего.