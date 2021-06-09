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В Рязанской области ожидается теплая погода с дождем
Прогноз погоды опубликовали на сайте ГУ МЧС.

В четверг, 10 июня, в Рязанской области ожидается теплая погода с дождем. Прогноз погоды опубликовали на сайте ГУ МЧС.

На территории Рязанской области ожидается облачная погода, с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывы 12-17 метров с секунду.

Температура воздуха по области ночью +10…+15 градусов; днем +18…+23 градусов.