В Рязани маршрутка с пассажирами врезалась в ограждение

В Рязани маршрутка с пассажирами врезалась в ограждение. Об этом в среду, 9 июня, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Рязани маршрутка с пассажирами врезалась в ограждение. Об этом в среду, 9 июня, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 17:20 на улице Строителей. По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения.

В результате происшествия четверо пассажиров получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.