В России ужесточили наказание за езду в пьяном виде

За повторное вождение в нетрезвом виде нарушителю грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы теперь увеличен с двух до трех лет.

В России ужесточили наказание за езду в пьяном виде. Об этом пишет Life.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает поправки в статью 264.1 УК РФ.

Согласно законопроекту, за повторное вождение в нетрезвом виде нарушителю грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы теперь увеличен с двух до трех лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эта мера поможет уменьшить аварии на дорогах и количество жертв от пьяных водителей.