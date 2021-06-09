В России намерены вернуть бесплатную медицину

В России намерены вернуть бесплатную медицину. О текущей ситуации высказались представители партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

В России намерены вернуть бесплатную медицину. О текущей ситуации высказались представители партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

В первом квартале 2021 года в Рязанской области резко вырос уровень смертности. По данным Рязаньстата, число умерших в регионе выросло на 35% - всего скончались 5 740 человек. При этом рождаемость снизилась на 2,6%.

Эксперты отмечают, что основными причинами являются рак, болезни системы кровообращения, органов дыхания и паразитарные инфекции. Однако на текущие показатели значительно повлияла и пандемия коронавируса, а также экономический кризис.

По мнению председателя партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Сергея Миронова, сейчас граждане России как никогда нуждаются в социально ориентированной системе здравоохранения.

«На предстоящие в сентябре выборы наша партия, к которой присоединились „За Правду“ и „Патриоты России“, идет с четким планом социально-экономических преобразований. Он состоит из „12 принципов Правды, Патриотизма и Справедливости“. Восьмым по счету, но не по значению, в этом списке идет гарантированная медицина», — заявил лидер справороссов.

В партии также считают, что эксперименты в виде «оптимизации» здравоохранения тоже влияют на уровень смертности. А переход на амбулаторное лечение на деле вообще оборачивается закрытием медучреждений и сокращением медработников.

«Система здравоохранения нуждается в фундаментальном преобразовании, — считает член Центрального Совета партии „СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ“ Александр Бычков. — Обеспечение качества медицинской помощи является приоритетной задачей любой цивилизованной страны».

По данным Росстата, в 2019 году в России умерли 1 798 307 человек. Большинство смертей связаны с болезнями. От старости умирают лишь 5% людей.