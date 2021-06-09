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В России могут ограничить скорость внутри населенных пунктов до 30 км/ч
Госавтоинспекция России поддерживает инициативу снижения скорости внутри населенных пунктов с 60 до 30 км\ч, но окончательно принимать решения надо индивидуально для каждой улицы.

В России могут ограничить скорость внутри населенных пунктов до 30 км/ч. Об этом пишет ТАСС.

Начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин отметил, что госавтоинспекция России поддерживает инициативу снижения скорости внутри населенных пунктов с 60 до 30 км\ч, но окончательно принимать решения надо индивидуально для каждой улицы.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить», — сказал Митрошин.

Он также отметил, что снижение скорости рассматривается через нештрафуемый порог в 20 км\ч.

Полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД только занимается контролем.

Ранее столичная ГИБДД поддержала введение ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города.