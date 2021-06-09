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В минтрансе прокомментировали ситуацию с подтоплением Астраханского моста
В минтрансе прокомментировали ситуацию с подтоплением Астраханского моста

В региональном минтрансе прокомментировали ситуацию с подтоплением Астраханского моста. По данным ведомства, скопление воды произошло из-за застоя над дождеприемными колодцами в момент ливня.

«На мост по улице Ленина пришлась повышенная нагрузка по приему и отводу воды. В том числе, вода скапливалась со всех прилегающих улиц, находящихся к мосту на возвышенности», — отметили в региональном минтрансе.

В ведомстве также отметили, что в течение следующих 5-7 минут ситуация нормализовалась — вода ушла по устроенной системе водоотведения моста.

Напомним, ранее появилось видео, где видно, что мост «затопило» после дождя.