В МЧС рассказали о ходе тушения пожара в больнице имени Семашко

В пресс-службе регионального ведомства сообщили, что тушение пожара осложняло сильное задымление на первом этаже здания, а также его конструктивные особенности.

В МЧС рассказали о ходе тушения пожара в больнице имени Семашко. В пресс-службе регионального ведомства сообщили, что тушение пожара осложняло сильное задымление на первом этаже здания, а также его конструктивные особенности.

Крупный пожар произошел в реанимации ковидного отделения больницы имени Семашко в ночь с 8 на 9 июня. Пострадало 11 человек, 9 спасено. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи.