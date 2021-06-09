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Стало известно, когда завершится ремонт перекрестка около «Глобуса»
По словам представителя подрядчика, реконструкция должна завершиться к августу 2021 года. В рамках двухлетнего контракта планируется расширить два дорожных участка, обустроить тротуары с плиткой, установить новые остановки, переделать троллейбусные линии, восстановить ливневку и выполнить устройство лестничных входов.

Стало известно, когда завершится ремонт перекрестка Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. Во вторник, 8 июня, мэрия провела совещания на месте работ.

По словам представителя подрядчика, реконструкция должна завершиться к августу 2021 года. В рамках двухлетнего контракта планируется расширить два дорожных участка, обустроить тротуары с плиткой, установить новые остановки, переделать троллейбусные линии, восстановить ливневку и выполнить устройство лестничных входов.

Сроки по переустройству контактно-троллейбусной сети нарушились из-за ее аварийного состояния, а также необходимости ремонта коммуникаций газопровода под дорогой.

 