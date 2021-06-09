СМИ рассказали, как начался пожар в больнице имени Семашко

После хлопка помещение заволокло дымом. Возгорание произошло в ковидной зоне, там находилась медсестра, пострадавшая больше всех. Услышав хлопок, из «зеленой» зоны две другие медсестры бросились помогать тушить пожар. У одной из них — подозрение на ожог дыхательных путей.

Пожар в больнице имени Семашко, который унес жизни трех человек, начался с хлопка в реанимации. Об этом сообщил Life .

После хлопка помещение заволокло дымом. Возгорание произошло в ковидной зоне, там находилась медсестра, пострадавшая больше всех. Услышав хлопок, из «зеленой» зоны две другие медсестры бросились помогать тушить пожар. У одной из них — подозрение на ожог дыхательных путей.

Издание отмечает, что загорелся аппарат ИВЛ PRUNUS Boaray китайского производства, которые закупали в ноябре 2020 года. Всего 20 таких приборов поступило в три рязанские больницы, в том числе — имени Семашко.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека. В МЧС назвали возможную причину возгорания, а также причину гибели трех человек.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.