Следком начал проверку после пожара в рязанской больнице имени Семашко
Региональное следственное управление следственного комитета России организовало проверку по факту пожара в ОКБ имени Семашко.
Следком начал проверку после пожара в рязанской больнице имени Семашко. Об этом
Региональное следственное управление следственного комитета России организовало проверку по факту пожара в ОКБ имени Семашко.
«Организована проверка. Следователи выехали на место происшествия», — сказал собеседник агентства.
Также по поручению главы МЧС России Евгения Зиничева для оказания помощи территориальному органу в Рязань выехала рабочая группа Центрального аппарата МЧС.