Следком начал проверку после пожара в рязанской больнице имени Семашко

Региональное следственное управление следственного комитета России организовало проверку по факту пожара в ОКБ имени Семашко.

Следком начал проверку после пожара в рязанской больнице имени Семашко. Об этом сообщает ТАСС.

Региональное следственное управление следственного комитета России организовало проверку по факту пожара в ОКБ имени Семашко.

«Организована проверка. Следователи выехали на место происшествия», — сказал собеседник агентства.

Также по поручению главы МЧС России Евгения Зиничева для оказания помощи территориальному органу в Рязань выехала рабочая группа Центрального аппарата МЧС.