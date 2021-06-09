Рязанский прокурор взял под личный контроль расследование дела о пожаре в больнице
Дело по факту гибели трех человек на пожаре в ОКБ имени Семашко возбудил Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани
Прокурор Рязанской области Иван Панченко лично проконтролирует ход уголовного дела о пожаре в рязанской больнице имени Семашко. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Напомним, дело по факту гибели трех человек в результате пожара в ОКБ имени Семашко по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») возбудил Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани.