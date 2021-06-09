Рязанские автоинспекторы проверят мотоциклистов

В среду, 9 июня, на территории Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут рейд, направленный на пресечение нарушений ПДД водителями мототранспортных средств.

Рязанские автоинспекторы проверят мотоциклистов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В среду, 9 июня, на территории Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут рейд, направленный на пресечение нарушений ПДД водителями мототранспортных средств.

Автоинспекторы напомнили мотоциклистам правила безопасности — использовать защитную амуницию, соблюдать скоростные ограничения, соблюдать требования по регистрации транспорта, своевременно проводить обслуживание своего мотоцикла, всегда включать ближний свет фар, не управлять мотоциклом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.