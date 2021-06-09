Рязанец в питомнике незаконно срубил более 20 сосен

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Рязанец в питомнике незаконно срубил более 20 сосен. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники Шиловского лесничества сообщили в полицию о том, что на территории государственного заповедника в окрестностях Ерахтура неизвестный срубил 21 сосну. При этом заготавливать древесину на территории государственного питомника запрещено.

Полиция изучила документы по лесозаготовке в Шиловском районе и опросили местных жителей. Оказалось, что недалеко от питомника идет правомерная заготовка леса. Полицейские предположили, что кто-то из лесорубов решил дополнительно нарубить деревьев и заступил на территорию питомника.

Сотрудники полиции установили личности всех работников бригады и выяснили, что к незаконной рубке леса причастен 46-летний житель Касимовского района.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.