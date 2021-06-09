Рязанцы смогут увидеть солнечное затмение
Кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть, начиная с 13:29 по московскому времени. Затмение закончится в 15:29.
В четверг, 10 июня, рязанцы смогут увидеть солнечное затмение. Об этом сообщил рязанский астрономический клуб «
Кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть, начиная с 13:29 по московскому времени. Затмение закончится в 15:29. Максимальная фаза затмения будет наблюдаться в 14:30 по московскому времени.
Отмечается, что рязанцы увидят частные фазы затмения.