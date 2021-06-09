Глава рязанского минздрава прокомментировал пожар в больнице имени Семашко

Прилуцкий сообщил, что «персонал предпринял все необходимые действия», чтобы остановить пожар и предотвратить тяжкие последсвтия. «Был перекрыт кислород обесточено реанимационное отделение, что позволило избежать более серьезных жертв и разрушения корпуса», — отметил он.

В отделении реанимации больницы имени Семашко, где произошел пожар, было десять пациентов. Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий.

По его словам, два пациента были на ИВЛ, один — на неинвазивной вентиляции легких.

Прилуцкий сообщил, что «персонал предпринял все необходимые действия», чтобы остановить пожар и предотвратить тяжкие последсвтия.

«Был перекрыт кислород, обесточено реанимационное отделение, что позволило избежать более серьезных жертв и разрушения корпуса», — отметил он.

Прилуцкий отметил, что скончались два пациента, находящиеся на ИВЛ, третий скончался в машине скорой помощи.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека. В МЧС назвали возможную причину возгорания, а также причину гибели трех человек.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.