Появилось видео с места пожара в рязанской больнице имени Семашко

На кадрах видно, что на месте работают спецслужбы — стоят машины пожарной службы и кареты скорой помощи.

Появилось видео с места пожара в рязанской больнице имени Семашко. Кадры опубликовали в telegram-канале опергруппы Рязанской области.

На кадрах видно, что на месте работают спецслужбы — стоят машины пожарной службы и кареты скорой помощи.

Напомним, крупный пожар произошел в реанимации ковидного отделения больницы имени Семашко в ночь с 8 на 9 июня. Пострадало 11 человек, 9 спасено. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи.