Появилось видео с места пожара в рязанской больнице имени Семашко
На кадрах видно, что на месте работают спецслужбы — стоят машины пожарной службы и кареты скорой помощи.
Появилось видео с места пожара в рязанской больнице имени Семашко. Кадры опубликовали в telegram-канале
На кадрах видно, что на месте работают спецслужбы — стоят машины пожарной службы и кареты скорой помощи.
Напомним, крупный пожар произошел в реанимации ковидного отделения больницы имени Семашко в ночь с 8 на 9 июня. Пострадало 11 человек, 9 спасено. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи.