Песочня и Кальное остались без света из-за аварии
Об этом в среду, 9 июня, сообщили в диспетчерской электросетей. Аварию намерены устранить в течение трех часов.
Песочня и Кальное остались без света из-за аварии. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в диспетчерской электросетей.
Свет отключили по следующим адресам:
- улица Советской Армии;
- улица Зубковой;
- улица Тимуровцев;
- улица Тимакова;
- улица Касимовском шоссе;
- улица Кальной;
- улица Новоселов;
- улица Верхней;
- улица Касимовском переулке;
- улица Белинского;
- улица Боголюбова.
Аварию намерены устранить в течение трех часов.