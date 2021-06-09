Пациентов с ковидом из больницы имени Семашко переведут в другие клиники

Болница имени Семашко работает в штатном режиме. Пациентов с коронавирусом переведут в ОКБ и в реанимационное отделение БСМП, остальных пациентов — в ОКБ и пятый корпус больницы имени Семашко.

Болница имени Семашко работает в штатном режиме. Пациентов с коронавирусом переведут в ОКБ и в реанимационное отделение БСМП, остальных пациентов — в ОКБ и пятый корпус больницы имени Семашко. Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий.

Прилуцкий не подтвердил, что возгорание в больнице имени Семашко началось с аппарата ИВЛ.

«Я бы не стал утверждать, что загорелся аппарат ИВЛ. Для этого есть специальные службы, которые объявят официальные причины», — сказал он.

Ранее Прилуцкий рассказал, сколько пациентов находились в реанимационном отделении во время пожара.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека. В МЧС назвали возможную причину возгорания, а также причину гибели трех человек.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.