Назван очаг пожара в рязанской больнице имени Семашко

Очаг пожара в реанимации в Областной клинической больнице имени Семашко находился в аппарате искусственной вентиляции легких иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.

Назван очаг пожара в рязанской больнице имени Семашко. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты установили, что очаг пожара в реанимации в Областной клинической больнице имени Семашко находился в аппарате искусственной вентиляции легких.

«На данный момент подтверждается версия, что пожар начался с аппарата ИВЛ, там находился очаг пожара», — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, это аппарат иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.

В правоохранительных органах сообщили, что первопричина пожара будет устанавливаться.

«Первопричина пожара еще будет устанавливаться, пока о ней говорить преждевременно. Это могла быть перегрузка, неисправность, короткое замыкание и даже неправильная эксплуатация», — пояснили в правоохранительных органах.