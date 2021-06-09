Заместитель Мурашко поручил наградить рязанских медиков, спасших пациентов на пожаре

Он акцентировал внимание на медработниках, которые начали эвакуацию и спасали пациентов. Гриднев рассказал, что эвакуировали реанимацию и 26 пациентов из отделения на этаж выше.

Замглавы Минздрава России Олег Гриднев поручил наградить рязанских медиков, спасших пациентов на пожаре в больнице имени Семашко.

«Приношу от своего имени и Министерства здравоохранения соболезнования родственникам погибших», — сказал он.

Он акцентировал внимание на медработниках, которые начали эвакуацию и спасали пациентов. Гриднев рассказал, что эвакуировали реанимацию и 26 пациентов из отделения на этаж выше.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Пострадавшую медсестру эвакуируют в Москву.

РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.