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МВД выступило против снижения максимальной скорости движения в городах
МВД выступило против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час. Слова главы ГИБДД Михаила Черникова приводят РИА Новости.

МВД выступило против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час. Слова главы ГИБДД Михаила Черникова приводят РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что такое предложение некорректно и, напротив, создаст еще больше аварийных ситуаций.

«В первую очередь тот, кто предлагает, думает не о безопасности дорожного движения, а все-таки о каких-то других моментах — в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация», — поделился Михаил Черников.

Он также заявил, что авторам такой идеи стоит «сесть за руль и передвигаться по городу со скоростью 30 километров в час». Кроме того, глава ГИБДД призвал прекратить втягивать МВД в «необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов».