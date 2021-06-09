В рязанскую больницу имени Семашко приехал замглавы Минздрава России
Он находится там из-за пожара, унесшего жизни трех человек. Пожар произошел в реанимационном отделении больницы имени Семашко.
В рязанскую больницу имени Семашко приехал замглавы Минздрава России Олег Гриднев.
Он находится там из-за пожара, унесшего жизни трех человек. Пожар произошел в реанимационном отделении больницы имени Семашко.
Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня.
РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.