В Москве усилят контроль за ношением масок

По данным московского оперштаба, в столице зафиксировали наибольшее число случаев коронавируса с января — 4124. Данчиков сообщил, что эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, число зараженных растет.

В Москве усилят контроль за ношением масок. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

По данным московского оперштаба, в столице зафиксировали наибольшее число случаев коронавируса с января — 4124. Данчиков сообщил, что эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, число зараженных растет.

Он заявил, что с 9 июня усилится контроль «за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, а том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан».

За нарушение грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей.