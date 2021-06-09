Любимов поручил проверить все рязанские больницы после пожара в ОКБ

«Нужно незамедлительно провести внеплановые проверки всех учреждений здравоохранения на предмет противопожарной безопасности. Необходимо также оказать всю возможную помощь специалистам, которые будут устанавливать причины пожара, надо самым тщательным образом разобраться в причинах этого ЧП», — заявил политик.

Любимов поручил проверить все рязанские больницы после пожара в ОКБ. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Нужно незамедлительно провести внеплановые проверки всех учреждений здравоохранения на предмет противопожарной безопасности. Необходимо также оказать всю возможную помощь специалистам, которые будут устанавливать причины пожара, надо самым тщательным образом разобраться в причинах этого ЧП», — заявил политик.

Также Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, на пожаре погибли три человека, еще восемь пострадали.