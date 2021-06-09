На Касимовском шоссе перекроют движение
Движение закроют из-за дорожных работ с 23:30 до 05:00 в период с 9 по 11 июня в ночное время от пересечения с улицей Тимуровцев до пересечения с улицей Советской Армии.
На Касимовском шоссе перекроют движение. Об этом сообщил
Движение закроют из-за дорожных работ с 23:30 до 05:00 в период с 9 по 11 июня в ночное время от пересечения с улицей Тимуровцев до пересечения с улицей Советской Армии.
На месте установят дорожные знаки. Водителей попросили планировать маршрут.