Глава регионального минздрава рассказал о проверках в рязанских больницах

По его словам, жалоб на работу аппаратов ИВЛ не было. Прилуцкий отметил, что после несчастных случаев в других регионах в рязанских клиниках изъяли аппараты для проверки. После аккредитации их вновь запустили в работу.

Проверки в рязанских больницах после смертельного пожара в больнице имени Семашко начнутся в среду, 9 июня. Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий.

«Проверки начнутся уже сегодня. Мы проверяли реанимационные отделения в течение 2020 года, потому что там, где есть кислород всегда есть опасность. Но сейчас проверки пройдут внепланово во всех отделениях реанимации, там где находятся наркозные аппараты», — рассказал глава ведомства.

По его словам, жалоб на работу аппаратов ИВЛ не было. Прилуцкий отметил, что после несчастных случаев в других регионах в рязанских клиниках изъяли аппараты для проверки. После аккредитации их вновь запустили в работу.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека. В МЧС назвали возможную причину возгорания, а также причину гибели трех человек.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.