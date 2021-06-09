Рязанец незаконно хранил пистолет
37-летний рязанец хранил дома в шкафу среди постельного белья пистолет и 10 патронов. Эксперты исследовали находку и установили, что из оружия можно выстрелить.
Рязанец незаконно хранил дома огнестрельное оружие. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
37-летний рязанец хранил дома в шкафу среди постельного белья пистолет и 10 патронов.
Эксперты исследовали находку и установили, что из оружия можно выстрелить.
Пистолет изъяли. Мужчину задержали.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.