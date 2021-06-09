Губернатор рассказал, как произошел пожар в ОКБ имени Семашко

По его словам, в палате, где произошел пожар, находился один пациент, подключенный к аппарату ИВЛ.

Губернатор подтвердил, что пожар произошел из-за возгорания ИВЛ. Об этом Николай Любимов сообщил в среду, 9 июня.

По его словам, в палате, где произошел пожар, находился один пациент, подключенный к аппарату ИВЛ.

«В момент возгорания рядом находилась медсестра, которая брала кровь у пациента. Она попыталась сама быстро потушить, но не получилось. Подключилась еще одна медсестра. Они начали тушить огнетушителями, но было сложно это сделать, поэтому сработала пожарная сигнализация. Началось задымление и остальных пациентов начали эвакуировать», — отметил политик.

Всего из здания эвакуировали 36 человек.