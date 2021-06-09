В Рязани вновь перенесли концерт Полины Гагариной
Концерт перенесли уже не в первый раз. Он должен был пройти в 2020 году.
В Рязани вновь перенесли концерт Полины Гагариной. Концерт должен был пройти 11 июня в «Олимпийском».
Его перенесли на 26 октября, сообщил официальный сайт певицы.
«Я очень жду! Расстраиваюсь жутко от такого количества переносов. Но верю, что мы встретимся, как только снимут ограничения», — написала певица в своем Instagram.
Отметим, что концерт перенесли уже не в первый раз. Он должен был пройти в 2020 году.
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