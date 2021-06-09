В Рязани вновь перенесли концерт Полины Гагариной

Концерт перенесли уже не в первый раз. Он должен был пройти в 2020 году.

В Рязани вновь перенесли концерт Полины Гагариной. Концерт должен был пройти 11 июня в «Олимпийском».

Его перенесли на 26 октября, сообщил официальный сайт певицы.

«Я очень жду! Расстраиваюсь жутко от такого количества переносов. Но верю, что мы встретимся, как только снимут ограничения», — написала певица в своем Instagram.

Отметим, что концерт перенесли уже не в первый раз. Он должен был пройти в 2020 году.