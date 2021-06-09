Фан-фестивали «Наши Парни» пройдут в городах России на матчах сборной на Евро 2020

Российский футбольный союз объявил о старте кампании «Играем за вас-2».

Российский футбольный союз объявил о старте кампании «Играем за вас-2».

Во время подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу в больших городах России пройдут мероприятия, посвященные выступлению сборной России на турнире.

Во вторник, 8 июня, в 17:00 на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина состоялась открытая тренировка и встреча с болельщиками сборной России. Фанаты получили возможность лично посмотреть на подготовку команды Станислава Черчесова, а после задали любой вопрос игрокам и главному тренеру.

Во время турнира все матчи сборной России на главном событии лета будут показаны на городских фестивалях «Наши парни. Играем за вас» в разных городах России: в Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Екатеринбурге, Сочи, Москве и в Туле.

Вместе с болельщиками матчи будут смотреть легенды сборной России и звездные болельщики сборной.