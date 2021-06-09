Двое пациентов в рязанской больнице погибли из-за отключения ИВЛ

Об этом губернатор Николай Любимов сообщил в среду, 9 июня.

При пожаре в рязанской больнице погибли пациенты, подключенные к ИВЛ. Об этом губернатор Николай Любимов сообщил в среду, 9 июня.

«Это тяжелые пациенты. Один из палаты, где произошло возгорание. Двое из других палат [погибли] при отключении ИВЛ и эвакуации произошла остановка сердца», — отметил губернатор.

Политик отметил, что пострадавшие на пожаре находятся в тяжелом состоянии, но опасности для их жизни нет.