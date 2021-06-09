«Белый дом» сообщил рязанцам о новой акции

«Белый дом» сообщил рязанцам о скидках на плитку. Тротуарная плитка, или брусчатка — это искусственный, реже природный дорожно-строительный материал, используемый для создания автомобильных и пешеходных покрытий.

Компания «Белый дом» сообщила рязанцам о скидках на плитку.

Тротуарная плитка или брусчатка — это искусственный, реже природный дорожно-строительный материал, используемый для создания автомобильных и пешеходных покрытий. Материал используют для мощения пешеходных и автомобильных покрытий.

Компания «Белый Дом» предлагает скидки на товары до конца июня.

Скидки объявляются на:

Клинкерные ступени 25*33см — 350 рублей (шт);

Клинкерная плитка 25*25см — 90 рублей (шт) или 1440 рублей за квадратный метр;

Самая популярная тротуарная плитка «Кирпичик 200*100*50мм». Серый — 520 рублей, красный — 570 рублей, коричневый — 570 рублей, желтый — 630 рублей;

Старый город коричневый 60 мм — 890 рублей;

Старый город желтый 60мм — 890 рублей;

«Инсбурк Альпен берилл» 40мм — 950 рублей;

«Инсбурк Альпен Актау» 40мм — 950 рублей;

«Инсбурк Альпен Умбра» 40мм — 950 рублей;

«​​​​​​Инсбурк Альт Берилл» 40мм — 950 рублей, 60мм — 1150 рублей;

«​​​​​​​​​​​​Инсбурк Тироль Бромо» 60мм — 1150 рублей;

«​​​​​​​​​​​​Инсбурк Тироль Берилл» 60мм — 1150 рублей;

«​​​​​​​​​​​​Инсбурк Тироль Умбра» 60мм — 1150 рублей;

«​​​​​​​​​​​​Инсбурк Тироль Актау» 60мм — 1150 рублей.