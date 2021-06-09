«Белый дом» сообщил рязанцам о новой акции

Компания «Белый дом» сообщила рязанцам о скидках на плитку.
Тротуарная плитка или брусчатка — это искусственный, реже природный дорожно-строительный материал, используемый для создания автомобильных и пешеходных покрытий. Материал используют для мощения пешеходных и автомобильных покрытий.
Компания «Белый Дом» предлагает скидки на товары до конца июня.
Скидки объявляются на:
Клинкерные ступени 25*33см — 350 рублей (шт);
Клинкерная плитка 25*25см — 90 рублей (шт) или 1440 рублей за квадратный метр;
Самая популярная тротуарная плитка «Кирпичик 200*100*50мм». Серый — 520 рублей, красный — 570 рублей, коричневый — 570 рублей, желтый — 630 рублей;
Старый город коричневый 60 мм — 890 рублей;
Старый город желтый 60мм — 890 рублей;
«Инсбурк Альпен берилл» 40мм — 950 рублей;
«Инсбурк Альпен Актау» 40мм — 950 рублей;
«Инсбурк Альпен Умбра» 40мм — 950 рублей;
«Инсбурк Альт Берилл» 40мм — 950 рублей, 60мм — 1150 рублей;
«Инсбурк Тироль Бромо» 60мм — 1150 рублей;
«Инсбурк Тироль Берилл» 60мм — 1150 рублей;
«Инсбурк Тироль Умбра» 60мм — 1150 рублей;
«Инсбурк Тироль Актау» 60мм — 1150 рублей.
Подробности можно узнать по номеру телефона +7 (4912) 511-116 или в офисе на улице Большой, дом №100 или 186-й км («Стройка»), в