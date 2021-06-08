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Названы выплаты, которые ожидают россиян летом
Выплаты получат несколько категорий граждан. Их выдадут в разное время.

Летом россиян ожидают новые социальные выплаты, а также повышение пособий, которые уже выплачиваются. В частности, выплаты получат пенсионеры, семьи с детьми и беременные, сообщил агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

1 августа перерасчитают пенсионные выплаты, это коснется работающих пенсионеров. Пенсии максимально увеличатся на три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Один коэффициент пенсии в текущем году составляет 98 рублей 86 копеек.

Беременным женщинам президент России пообещал материальную поддержку в виде выплаты в размере 6350 рублей.

Юрист напомнил, что на днях президент подписал соответствующий закон с разъяснениями.

На материальную поддержку могут рассчитывать женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Пособия начнут выплачиваться с 1 июля.

Также выплаты получат семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. На нее могут рассчитывать только неполные семьи, они будут получать 5650 рублей ежемесячно.

Кроме того, 10 тысяч рублей получат родители будущих первоклассников, которые отправятся в школу осенью.