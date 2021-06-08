В Тверской области в ДТП погиб священник и отец 11 детей

В понедельник, 7 июня, на дороге между Кашином и Калязином священник не справился с управлением и улетел в кювет. Во время ДТП вместе с ним в машине находилась его жена, которая получила травмы. Священнику было 44 года, у него осталось 11 детей.

В Тверской области в ДТП погиб настоятель Никольской церкви в Красной слободе Сергей Дроба. Об этом сообщает местная епархия.

В понедельник, 7 июня, на дороге между Кашином и Калязином священник не справился с управлением и улетел в кювет. Во время ДТП вместе с ним в машине находилась его жена, которая получила травмы. Ее доставили в больницу.

Священнику было 44 года, у него осталось 11 детей.