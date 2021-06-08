В Самаре женщина выкинула трехлетнюю дочь с балкона шестого этажа

В Самаре 24-летняя женщина выкинула трехлетнюю дочь с балкона шестого этажа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на СК России.

В Самаре 24-летняя женщина выкинула трехлетнюю дочь с балкона шестого этажа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на СК России.

По версии следствия, инцидент случился в одном из многоэтажных домов Октябрьского района Самары. В паблике «Подслушано. Самара» появилось видео инцидента. Автор публикации отметил, что женщина свесила ребенка с балкона вниз, держа за майку, в воспитательных целях. В какой-то момент одежда порвалась, после чего девочка упала. В ролике слышно, как ребенок кричит: «Боюсь, мам, боюсь, боюсь».

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

В отношении матери возбуждено уголовное дело.

По факту ЧП проверку начала прокуратура Октябрьского района Самары. В ходе нее будут выяснены обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии, проверкой также охвачена работа органов профилактики, уточнили в надзорном ведомстве.