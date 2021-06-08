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В Рязани пройдет интерактивная выставка роботов
Экспозицию дополнят шестью зонами виртуальной реальности, где каждый сможет прокатиться на американских горках, побывать на дне океана, заставить молнии петь и танцевать по технологиям «Теслы». Гости смогут покрутиться на разработанном специально для космонавтов тренажере вестибулярного аппарата

В Рязани пройдет интерактивная выставка роботов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В субботу, 12 июня, на третьем этаже в ТРЦ «Премьер» рязанцы увидят достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и России. Среди экспонатов будут роботы размером с человека, робо-девушка KIKI, которая проконсультирует вас по любому вопросу, робот стендапер, который самостоятельно передвигается по выставке и знакомится с посетителями, робот бариста Монти, который с радостью угостит гостей чашечкой кофе и робот Деревяка, который умело предсказывает будущее.

«Мы собрали лучшие экспонаты со всего мира, многие из них приехали к нам со всемирно известной выставки СЕS. До этого экспозиция объехала почти всю Европу, откуда мы практически сразу направились в ваш город. До этого мы были в Польше», — рассказал менеджер выставки Robopark Святослав Батуев.

Экспозицию дополнят шестью зонами виртуальной реальности, где каждый сможет прокатиться на американских горках, побывать на дне океана, заставить молнии петь и танцевать по технологиям «Теслы». Гости смогут покрутиться на разработанном специально для космонавтов тренажере вестибулярного аппарата. Каждый час по экспозиции будет проходить экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.

Помимо этого, посетители смогут принять участие в мастер-классах по 3D-моделированию, написании программ для управления роботами, постановке увлекательных опытов. Все работы можно будет забрать с собой. Музей работает с соблюдением всех необходимых норм и требований защиты посетителей от коронавирусной инфекции. Он продлится до 18 июля, включая все праздники, с 10:00 до 21:00. Билеты можно приобрести на сайте выставки или прямо в кассах.