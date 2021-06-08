В Рязани мужчину зажало между двумя автобусами

После этого автобус врезался во впередистоящий «ПАЗ». Пострадавшего с травмами увезли в больницу.

В Рязани мужчину зажало между двумя автобусами. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В понедельник, 7 июня, в поселке Мехзавода автобус «ЛиАЗ», оставленный без внимания 49-летним водителем, покатился с места и сбил 34-летнего мужчину.

После этого автобус врезался во впередистоящий «ПАЗ». Пострадавшего с травмами увезли в больницу.