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В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после «Спутника V»
В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после «Спутника V». Слова замминистра здравоохранения Олега Гриднева приводят РИА Новости.

В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после «Спутника V». Слова замминистра здравоохранения Олега Гриднева приводят РИА Новости.

Для повторной вакцинации против коронавируса после «Спутника V» можно использовать другой препарат. Однако это станет возможным только после тщательных исследований в этой области.

«Это же хорошо, что у нас есть другие вакцины, которые наращивают свое производство… В последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем „Спутник V“, а именно „КовиВак“ или „ЭпиВакКорона“, но в данном направлении исследования еще идут», — сказал Гриднев.

Напомним, что «Спутник V» — это первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Позже в России создали препараты «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».